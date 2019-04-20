Под Йеллоустоном обнаружена новая растущая тепловая аномалия

Специалисты Геологической службы США заявили: в Йеллоустонском национальном парке, где находится большая зона геотермальной активности, обнаружена относительно новая и имеющая тенденцию к расширению тепловая аномалия. Ее удалось обнаружить с помощью спутников, сообщает Daily Express.

Объект был выявлен после того, как из-за растущей температуры на определенном участке парка начали гибнуть деревья. Специалисты проанализировали инфракрасные спутниковые снимки 2017 года, сравнили их со снимками 1990 годов и сделали вывод: в районе между озером Вест-Терн и геотермальной зоной "Озеро Терн", идентифицированной ранее, появилась новая тепловая зона. Два десятилетия назад ее там не было, передает РИА Новости.

Новая тепловая аномалия – очередное доказательство проявления гидротермальной активности Йеллоустона, показывающее, что на территории парка постоянно происходят подобные изменения. Специалисты отмечают, что для картографирования этой местности чрезвычайно важно активное применение технологий спутникового мониторинга.

На территории Йеллоустонского национального парка находятся порядка десяти тысяч гейзеров и горячих источников. Они – отражение процессов магматической активности, проходящей на глубине. Ранее ученые выяснили, что под поверхностью там находится камера порядка 70 километров в поперечнике и восьми километров толщиной, заполненная расплавленной магмой.

Как заявляют ученые, Йеллоустон – активный супервулкан, у которого мощности достаточно для того, чтобы стереть с лица Земли весь континент.

Последний раз вулкан Йеллоустон извергался 640 тысяч лет назад.