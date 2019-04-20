Вандерсон: не торопился бы провозглашать "Зенит" чемпионом

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Краснодар" примет петербургский "Зенит". Бразильский нападающий "быков" Вандерсон поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "сине-бело-голубыми".

"Зенит" – отличная команда, которая лидирует в чемпионате с первого тура. Но мы не слабее. У нас есть что противопоставить сопернику, – заявил Вандерсон в интервью пресс-службе "Краснодара". – Уверен, получится интересный и зрелищный матч, чаша весов в котором может качнуться в любую сторону.

Вандерсон заявил, что для него не является дополнительной мотивацией тот факт, что в стане "Зенита" много аргентинцев: "я на каждый матч выхожу с одной целью – победить. В ближайшей игре дополнительным мотивирующим фактором является то, что «Зенит» – лидер турнирной таблицы".

Бразилец призвал не торопиться вручать золотые медали петербургским футболистам: "шесть очков, на которые ушел вперед "Зенит" – отрыв немалый, но не такой большой. Это всего две победы, а впереди еще семь матчей – семь финалов, и уже в ближайшей игре мы постараемся сделать все, чтобы сократить отставание".

Напомним, матч "Краснодар" – "Зенит" состоится в субботу, 20 апреля и начнется в 21:00 по московскому времени.