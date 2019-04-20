Павел Рожков возглавит российскую делегацию на Паралимпийских играх в Токио

Российскую делегацию на Паралимпийских играх 2000 года, которые пройдут в Токио, возглавит первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков. Это решение было принято на заседании исполкома организации, прошедшего в Элисте.

Статус ПКР был восстановлен 15 марта 2019 года. Российские спортсмены с ограниченными возможностями получили возможность выступить на Играх в столице Японии. Ранее российские паралимпийцы пропустили летние Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и зимние в Пхенчхане в 2018 году.

Исполком ПКР, прошедший в столице Калмыкии Элисте, решил назначить руководителем делегации первого вице-президента Павла Рожкова. В заседании исполкома приняли участие представители РУСАДА и исполняющий обязанности главы республики, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков.