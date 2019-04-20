Боем Иван Штырков попал в больницу накануне боя

Поединок бойцов смешанного стиля Ивана Штыркова и американца Девина Кларка, запланированный на субботу в Санкт-Петербурге, не состоится. Накануне боя Штырков был госпитализирован.

Вечером Иван почувствовал себя плохо. Врачи настояли на госпитализации, а бой был отменен. Информацию о болезни российского бойца сообщила команда Кларка.

Антон Глазырин менеджер команды "Архангел Михаил", за которую выступает Иван Штырков, подтвердил, что российский боец снялся с турнира. "У Михаила недомогание. Мы решили не рисковать его здоровьем. У нас есть план лечения, надеемся, что Иван скоро восстановится", — сообщил ТАСС Глазырин.