Во имя денег Порошенко готов "жрать" людей

На Украине перед "днем тишины" было много шума. О дебатах Зеленского и Порошенко мы успевали сообщать лишь в телеграфном режиме.

Они и монетку подкидывали. И слали зрителям воздушные поцелуи. И руки друг другу впервые пожимали. И падали на колени перед публикой, правда, Порошенко почему-то — к аудитории спиной. Но 70-тысячный "Олимпийский" заполнили едва ли на треть.

Анонсировали самое увлекательное политическое шоу сезона. Такого еще не было даже на Украине. Две сцены, двое ведущих и две фан-зоны, разделенные оградой и полицейским оцеплением. Но Порошенко почти сразу же уверенным шагом вокруг всего футбольного поля направляется на чужую трибуну.

За Порошенко жена, дети, друзья, партнеры, ветераны в камуфляже, украинские флаги — теснят соперника, не оставляя на сцене свободного пространства.

"Мы стоим перед внешними вызовами, которые требует от нас мужества и силы. Когда стране нужны были силы, вы, Владимир, прятались от повесток и от военкомата", — заявил Порошенко.

"Я не ваш оппонент, я ваш приговор. От каких повесток я прячусь? Где? Я — публичный человек. Военкомат не может найти меня, чтобы вручить повестку? Вы снова врете", — сказал Зеленский.

Порошенко без галстука и в расстегнутой рубашке, Зеленский — наоборот — максимально формальный, в костюме-тройке.

"Я сам голосовал за Порошенко, но я ошибся. Мы ошиблись. Могли мы тогда представить, что его "жизнь по-новому" станет нашим "выживать". Могли мы представить, что "обогащение народа" станет только его личным обогащением", — отметил Зеленский.

Зеленский на сцене — в своей стихии, забрасывает заранее заготовленными вопросами. Они у него в бумагах — видно при увеличении — на русском языке.

"Почему Украина — самая бедная страна при самом богатом президенте? Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли намного быстрее, чем поджигателей военных складов? Почему ваши конфеты до сих пор можно купить в России? И говорят, они есть в пайках у повстанцев ДНР и ЛНР", — отметил Зеленский.

"Мы должны защитить от вас страну. Вы не Голобородько, вы не на велосипеде сюда приехали. Вы — главный проводник олигархов. И точно одного беглого олигарха. Вы свою декларацию так и не предоставили на прошлый год. Что вы прячетесь от украинского народа?" – парировал Порошенко.

По пять минут на вступительные речи, тридцать шесть — на вопросы и ответы. И еще по пять — заключительное слово. Украинские политики комментируют происходящее в прямом эфире.

"Мы можем сколько угодно собачиться, но ситуация непростая. Да, действительно, наступает новая эра. Новый политический цикл, и это факт, нужно с этим смириться", — считает Игорь Мосийчук, депутат Верховной Рады.

"Я Порошенко знаю всю жизнь. Мы вместе дрались под ЦВК. Он развалил все плоды "оранжевой революции", потому что во имя денег он был готов сожрать, как сегодня был готов сожрать Зеленского он был готов сожрать эту Тимошенко. Он накручивал Ющенко. Он всегда был нацелен на деньги", — подчеркнул украинский политика Евгений Червоненко.

И все это под крики и улюлюканье стадиона, иногда одобрительные, но чаще всего возмущенные.

"Мы — за Зеленского, и убедились еще раз в своем выборе. Президент не ответил ни на один вопрос. Эффектно. Все — супер! Лучше не бывает. "Размазали" Петю. Порвали на мелкие кусочки. Не было ни слова о программах, ни о политике, ни об экономике. Как будто речь шла не о будущем страны, а о конкурсе в клубе веселых и находчивых", — говорили пришедшие на дебаты.

"Посмотрела дебаты в Киеве. Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Бесплатный цирк, — уверен Сергей Аксенов, глава Крыма. — Не знаю, на кого он рассчитан. Ни одного ответа ни один кандидат не дал ни на один вопрос — это украинская политика, к сожалению. Жалко граждан Украины: не видно перспективы, не видно просвета. Жалко, что между нашими странами такие отношения".

Вообще-то по закону официальные дебаты должны были пройти в студии общественного телевидения, но Зеленский их привычно игнорировал, и программа в который раз за неделю превратилась в монолог Порошенко — сюда он приехал сразу после "Олимпийского". Но обращался по-прежнему к уже отсутствующему оппоненту.

"Термин "повстанцы ДНР" означает, что у нас нет России, что украинцы бьются сами с собой, что у ДНР есть самый настоящий легитимный статус. А на Украине идет гражданская война. Пускай господин Зеленский объяснит это украинцам и всему миру", — сказал Порошенко.

Подогревает интерес зрителей анонимный звонок, предупреждающий о возможном теракте в студии.

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире, и я оглашаю это, чтобы те, кто хочет, покинули зал", — сказала ведущая Мирослава Барчук.

Порошенко остался, и никто из присутствующих не то что с места не сдвинулся — даже полицию не подумал вызвать. За время избирательной кампании страна привыкла к тому, что угрозы, о которых говорят кандидаты и кандидатам, исключительно виртуальные.