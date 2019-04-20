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20 апреля 201915:11 Мария Саушкина

Слава его не испортила: легендарному Александру Мальцеву – 70

20 апреля хоккеисту-динамовцу Александру Мальцеву – 70 лет. Он сыграл больше всего игр за сборную Советского Союза, забил больше всего шайб, но удивительным образом ни разу не стал чемпионом СССР.

Скрытый пас, игра в одно касание, хитрый бросок — коронный прием бомбардира Мальева. Разгоняется, резко останавливается. Легко и непринужденно уводит шайбу из-под носа, парализует соперника, а шайба к всеобщему удивлению уже в воротах. Изящным движением руки. Прирожденный форвард. Правда, это на льду дерзкий и резвый. В жизни был застенчивый.

Центральный нападающий "Динамо" — в отличной форме. В преддверии 70-летнего юбилея легенду игры для самых смелых хоккей не отпускает.

Щупленький мальчишка с Вятки Саша Мальцев восьми лет. Летом гонял мяч на поле, зимой — лезвия на валенки. А ведь поначалу легендарного центрфорварда в детскую хоккейную секцию не брали, сказали, "не вышел ростом". Мальцев тогда решился на отчаянный шаг — прыгнул с третьего этажа в заранее подготовленный сугроб у всех на глазах с ловкостью каскадера — проявил перед ленинградским приезжим тренером Николаем Поляковым смелость, мол, возьмите, не подведу. И не подвел. В 16 лет его пригласили в московское "Динамо".

"Сперва страшно было, а потом, когда обыграл Виталия Семеновича и ветераны начали подшучивать, что какой-то сопляк приехал из Кирово-Чепецка и обыгрывает, он хотел меня проучить, но не получилось", — вспоминает Александр Мальцев, двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира по хоккею.

Во время игры улыбается, с авторитетами не считается. Характер боевой с соперниками и легкий со своими — в своей тройке он сыгрывался со всеми и больше всех забивал, притом что на лед новичка выпускали гораздо реже остальных.

В огромной Москве после маленького Кирово-Чепецка 16-летнему Саше было сложно, но у Мальцева вскоре появились верные друзья. С Алишером Усмановым они дружат уже больше 50 лет.

Девятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион. Гроза в те времена еще непобедимых заокеанских родоначальников хоккея. Суперсерия СССР — Канада 1972 года. Соперники сначала посмеивались над русскими, называли "неуклюжими медведями", а потом взялись за голову — их впервые обыграли. Советский хоккей — интеллигентный, просчитанный, не тогдашнее канадское "бей — беги".

"Тарасов называл его "Есениным на льду". И это не случайно. Все болели, и когда они выиграли у Канады, это было потрясающее зрелище", — сказал Аркадий Роттенберг, председатель правления Федерации хоккея России.

Наблюдать за игрой советских хоккеистов все равно что присутствовать на хорошем спектакле, писала The New York Times, а канадские журналисты добавляли: русский хоккей так же прекрасен, как русский балет. Канадские игроки попросту боялись Мальцева — никогда не известно было, что он вытворит на льду.

Яркая личность, творческий игрок. Мальцев стремился к нестандартной подаче — после основных тренировок играл с мальчишками из секций, чтобы не терять запал и "видеть площадку свежим взглядом". Про непобедимую советскую сборную говорили: "армейцы" и "динамовец" Мальцев.

Звездного нападающего звали в ЦСКА — лучший друг Харламов уговаривал, но Мальцев своему тренеру — "крестному отцу" в хоккее Аркадию Чернышеву — не изменил, пусть даже и не стал чемпионом СССР.

"Слава не испортила его. Все его обожали", — отметил Борис Михайлов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Александр Николаевич оставил хоккейную карьеру по нынешним меркам рано — в 34 года — и стал тренером. Он так и не смог выдержать смерть лучшего друга Валерия Харламова — это сильно подкосило его психологически. Он не поехал на четвертые в своей жизни Олимпийские игры. Хоккей для него — жизнь.

Абсолютный рекордсмен сборной СССР — провел больше всех матчей (больше 300), забросил больше всех шайб — 212.

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