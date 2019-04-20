Встреча Кальюлайд с Путиным: Литва призвала не раскалывать Прибалтику

О необходимости странам Прибалтики соблюдать осторожность при ведении диалога с Москвой заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Замечание было высказано в адрес эстонского президента Керсти Кальюлайд, которая накануне визита в российскую столицу не сочла необходимым известить латвийские и литовские власти о предстоящей беседе с президентом Владимиром Путиным.

Линкявичюс увидел в таком поведении эстонского лидера "угрозу балтийскому единству", сообщает новостной сайт BNS. А также выразил надежду на то, что Кальюлайд впредь будет извещать Литву и Латвию о предстоящих поездках в Россию и встречах с российским президентом.

Недовольство визитом Кальюлайд высказали и эстонские политики. Так, экс-глава МИДа страны Марина Кальюранд и глава комиссии по иностранным делам в предыдущем созыве парламента Марко Михкельсон считают недостойным эстонского президента посещать страну, с которой у Эстонии "нет добрососедских отношений и повседневного внешнеполитического сотрудничества". В свою очередь Кальюлайд заявила, что готова к диалогу с Россией.

Президент Эстонии Кальюлайд прибыла с рабочим визитом в Москву в четверг, 18 апреля. Это первый за восемь лет визит главы эстонского государства в Россию. Кальюлайд приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства республики и встретилась с Владимиром Путиным. Кальюлайд пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в Тарту.