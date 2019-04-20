На российские ПВО Израиль ответит "Яростью"

Для преодоления российских зенитных ракетных комплексов С-300, размещенных в Сирии, израильские инженеры создали сверхзвуковые ракеты класса "воздух-земля" Rampage (в переводе с английского — "Ярость" или "Буйство"). Компании Israel Military Industries и IAI Israel Aerospace Industries вложили в ракеты способность прорыва сильной ПВО и уничтожения бункеров. Как пишет корреспондент издания Telepolis Флориан Ретцер, ракета весит 570 килограммов и способна пролететь 150 километров.

Израиль рассчитывает, пишет автор, "вывести из игры" российские С-300, а комплексам С-400 "Триумф" придется доказать действенность при защите российских баз в Сирии.

Новые ракеты уже использовались Израилем при атаке целей в провинции Хама.