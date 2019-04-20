Опубликованы кадры с места ДТП с автобусом и 11 погибшими

Один из очевидцев запечатлела на камеру мобильного телефона последствия аварии с участием автобуса, произошедшей утром в субботу, 20 апреля, Алма-Ата — Ташкент в Жамбыльском районе Казахстана.

Как сообщалось ранее, водитель автобуса попытался объехать место столкновения легковушки, врезавшейся в припаркованный на обочине грузовик, однако не справился с управлением и оказался в кювете.

В результате инцидента погибли 11 человек, еще 29 – получили травмы различной степени тяжести. Известно, что среди пострадавших граждане как минимум трех стран — Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.