Старение мозга: ученые подсказали способ избежать слабоумия

Физическая активность способна сократить риск развития старческого слабоумия, сообщает издание Американской медицинской ассоциации. Причем активность может быть непродолжительной — достаточно 2,5 часа в неделю, утверждают авторы исследования из Бостонского университета.

Исследования проводились в течение трех лет. В нем приняли участие 2,4 тысячи человек (1,1 тысячи мужчин и 1,3 тысячи женщин). Средний возраст участников эксперимента — 53 года. Они занимались физическими упражнениями, бегом трусцой или активными прогулками. Исследования документировались с помощью акселерометров и магнитно-резонансной томографии.

Исследования показали, что физическая активность улучшала не только физическое здоровье испытуемых, но и умственное. Замедлялись процессы старения мозга, снижался риск развития старческого слабоумия.

Согласно подсчетам исследователей, те, чья физическая активность в неделю насчитывала 2,5—5 часов, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю. На 1,4—2,2 года — за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил 7,5 тысячи шагов и более в неделю. Исследователи отмечают, что положительные изменения в головном мозге сохранялись даже у тех, кто досрочно выбыл из эксперимента.