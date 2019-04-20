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Выборы на Украине 15 минут назад
Зеленский ударил Порошенко по больному
Впечатления от дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского сейчас активно обсуждают в интернете. Шоу в "Олимпийском" как только не называют: и фарсом, и провинциальным цирком, и карнавалом, лебединой песней Порошенко. Особенно впечатлил зрителей момент, когда оппоненты встали перед страной на колени.
Режиссеры трансляции этого увлекательного шоу всего несколько раз показали общий план стадиона. А все потому, что несмотря на ожидание этих дебатов, свободных мест в "Олимпийском" было предостаточно. Однако это не помешало Порошенко с самого начала шоу навязать игру оппоненту по своим правилам. Вот он вместо своей сцены уверенным шагом направляется на площадку Зеленского, пытаясь показать, кто в доме хозяин.
Зеленский пытается шутить. Но по его лицу отчетливо видно: такого поворота событий он не ожидал. Бой еще не начался, а уже 1-0 в пользу президента.
"Он оказал мощное психологическое давление. И поменял правила. На Зеленского, на мой взгляд, это произвело сильное впечатление", — прокомментировал ситуацию психолог Владимир Кучеренко.
Сделав полукруг почета по беговой дорожке "Олимпийского", пан президент уже на сцене протягивает руку Зеленскому и по-отечески его приобнимет, мол, теперь мы с тобою, сынок, в одной лодке. На этом временное оцепенение оппонента Порошенко, пожалуй, и прошло.
"Я не политик, совсем не политик, я простой человек. Простой человек, который пришел сломать эту систему", — воскликнул Зеленский.
Порошенко же начинает свое выступление, как положено суперзвезде: в руках не хватает лишь гитары.
Зеленский называет себя результатом провала Порошенко и обвиняет его в двуличности, тот в ответ называет Зеленского злостным уклонистом, отказавшимся идти в АТО в 2014 году. И задается вопросом: как он будет руководить страной без политического опыта. А Зеленский бьет по больному. Не нокаут конечно, но чувствительно.
"Как получилось, что Украина — самое бедное государство при самом богатом президенте в истории страны? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему мы до сих пор не знаем убийц на майдане? Сколько денег из бюджета Украины надо взять, чтобы вы успокоились?"- гневно спрашивает он Порошенко.
Зеленский как из пулемета засыпает Порошенко вопросами, гарант начинает тонуть, беспомощно, барахтаясь пытается выкарабкаться и глотнуть немного воздуха. На помощь мужу и отцу в народ идут супруга президента и дети. Не помогает. Тем временем стадион уже перекрикивает гаранта знакомым ему по ходу всей предвыборной компании словом "ганьба" — позор по-русски.
"Это не его площадка. Его площадка- закрытое помещение, а это все-таки площадка Зеленского. Который выступает на стадионах, больших залах. Порошенко пытался на этом поле быть шоуменом, человеком, который "я шо, не могу"? Но Украине нужен не шут и не клоун", — заметил Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник.
К середине этого феерического шоу у кандидатов в президенты сил уже не осталось совсем. Зеленский еще не став гарантом, уже извинялся перед украинским народом, при этом призывая покаяться во всех грехах и самого Порошено. Оба словно по команде под улюлюканье собравшихся упали на колени. Получилось хоть и синхронно и эффектно, но как-то странно.
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