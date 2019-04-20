Убийство Лайры Макки: подозреваемые задержаны

Полиция Северной Ирландии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве журналиста Лайры Макки. В ночь на пятницу во время беспорядков в городе Лондондерри неизвестные в масках открыли огонь и забросали полицейские автомобили бутылками с зажигательной смесью. Журналист Макки в это время находилась рядом с одной из машин и получила смертельное ранение, передает телеканал "Россия 24".

В полиции назвали произошедшее терактом. В организации подозревают группировку "Новая ирландская республиканская армия". Она выступает за отделение Северной Ирландии от Великобритании и объединение с Республикой Ирландия.