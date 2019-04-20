Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России

Сразу семь игроков ЦСКА, ставшего победителем Кубка Гагарина, вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира. Также приглашение в сборную получил один хоккеист "Авангарда".

После завершения розыгрыша Кубка Гагарина восемь участников финальной серии получили приглашения в сборную страны. Это хоккеисты ЦСКА: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин. Получил приглашение и нападающий "Авангарда" Илья Михеев.

Чемпионат мира по хоккею запланирован на -26 мая в Словакии – в городах Братиславе и Кошице. Сборная России выступит в группе B с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.