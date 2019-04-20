Если США оставят Турцию без F-35, она воспользуется российскими технологиями

Правительство Турции решило переориентировать военную промышленность на российские технологии, если сотрудничество с США в оборонной сфере сократится до минимума. Как сообщили журналу Defense News в Минобороны Турции, лишение Турции права на участие в сборке американских истребителей F-35 Lightning II заставит ее использовать опыт России в создании таких самолетов. Сейчас Турция является членом международной кооперации по поставке комплектующих для F-35.

Высокопоставленные турецкие военные заявили, что страна не может себе позволить остаться без современных истребителей.

Негативную реакцию властей США вызвал контракт России и Турции на поставку комплексов ПВО С-400. В случае, если США откажутся продать Турции свои ЗРК Patriot, Турция закупит вторую партию С-400.