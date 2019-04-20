Порошенко избавился от своих "повстанцев", Зеленский открестился от своих

Петра Порошенко, отрицавшего наличие повстанцев на территории ДНР И ЛНР, уличили в жонглировании терминами. Ранее пока еще действующий президент Украины заявлял, что повстанцев на Донбассе не существует. Однако поисковая система Google выдает по запросу оригинал выступления президента Украины в Цюрихском университете 20 января 2015 года.

После дебатов с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским из текста речи слово "повстанцы" исчезло и было заменено на "боевики". Однако в варианте, сохранившемся в кэше, слово "повстанцы" употребляется дважды. Порошенко использует этот термин, говоря об ополченцах самопровозглашенных республик Донбасса.

Во время дебатов Порошенко и Зеленского в пятницу на стадионе в Киеве оппонент действующего президента спросил, правда ли, что "конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР". Порошенко потребовал объяснений у Зеленского, назвавшего ополченцев Донбасса "повстанцами". Позже в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео он пожаловался на Зеленского.

Представители штаба Зеленского пояснили, почему кандидат использовал именно этот термин. По словам Дмитрия Разумкова, Зеленский задавал вопросы, поступившие от жителей Украины в исходном виде, так как цензурой штаб не занимался.

Сегодня на Украине "день тишины", завтра в стране пройдет второй тур президентских выборов. Украинцам предстоит сделать выбор между действующим президентом Петром Порошенко и начинающим политиком, комиком и шоуменом Владимиром Зеленским.