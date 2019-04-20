Адель теперь свободна, подтвердил ее представитель

Певица Адель и ее партнер Саймон Конекки расстались, подтвердила пресс-служба 30-летней певицы.

Адель рассказала, что вышла замуж за отца своего ребенка Конекки, выступая в австралийском Брисбене в 2017 году. Она рассказала, что на самые популярные песни ее вдохновили романтические отношения с мужем (имеется в виду альбом "21" от 2011 года).

С Конекки Адель познакомилась в 2010 году. В 2012 она родила сына Анджело Джеймса, передает ТАСС.