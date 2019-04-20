Два человека погибли в аварии с каршеринговым авто в Екатеринбурге

Вечером в минувшую пятницу, 19 апреля, на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло столкновения двух легковушек, унесшее жизни нескольких человек.

Как сообщают СМИ, каршеринговый Hyundai Solaris, принадлежащий сервису аренды автомобилей, повернул на запрещающий сигнал светофора, после чего в него врезался Kia Rio.

От полученных травм скончались мужчина и женщина, находившиеся в салоне Hyundai.

Водитель Kia был госпитализирован с травмами, в том числе – повреждением позвоночника.