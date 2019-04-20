На экскременты протестующих парижская полиция ответила газом

В ходе очередной акции "желтых жилетов" в Париже протестующие забросали полицейских бутылками с веществом, по запаху напоминающим экскременты. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

В субботу, 20 апреля, во французской столице проходит сразу несколько акций. Одна из них началась у здания министерства экономики Франции в центре города. После митинга процессия двинулась в сторону площади Республики. Как сообщает РИА Новости, во главе колонны идут люди, одетые в черное и с закрытыми лицами. Параллельно протестующие строят баррикады из дорожных ограждений.

Нынешняя акция "желтых жилетов" — 23-я по счету. Ранее сообщалось, что парижская полиция уже задержала около 70 участников акций.