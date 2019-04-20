Агрессия и собаки на могилах: Лукашенко обратился к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в субботу историко-культурный комплекс "Линия Сталина" под Минском, пишет ТАСС. Лукашенко напомнил ныне живущим о необходимости помнить уроки истории и делать из них правильные выводы. Важнейшим уроком Лукашенко считает события Великой Отечественной войны.

"Этот урок подталкивает нас к тому, чтобы порох держать сухим, и чтобы мы всегда были готовы с любой стороны отразить агрессию", — заявил Лукашенко.

Лукашенко ответил на критику части общества в восхвалении Иосифа Сталина.

"Да я не имя Сталина возрождал, хотя и он этого заслуживает. Я возрождал этот объект, который говорит о той части истории, которая была у нас", — сказал Лукашенко.

По словам президента, "Линия Сталина" — объект, интересный для туристов о всего света. Не менее важное значение "Линия" имеет и для патриотического воспитания.

Далее президент Белоруссии Александр Лукашенко прояснил ситуацию с обустройством мемориального комплекса в урочище Куропаты. В братских могилах под Минском покоятся останки жертв репрессий.

"Я уже думал, что никто больше не будет наживаться на этой теме как политик. А нет", — заявил Лукашенко.

Ранее белорусская оппозиция раскритиковала ход наведения порядка в Куропатах.

"Люди выгуливали собак по этим могилам, по головам людей, которые там лежат, которым не надо этой политики. Настоящее кладбище, где люди похоронены, и никто не знает, где эта могилка", — сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что нужно "извиниться перед людьми, похороненными там, и привести кладбище в порядок.

"А ты, когда забивал этот крест, думал о том, что там голова погибшего человека, что ты загоняешь этот крест в его тело или голову", — ответил Лукашенко оппонентам.

Президент Белоруссии считает, что "надо отдать дань уважения тем, кто там лежит и не делить их на евреев, украинцев, русских, поляков или белорусов".