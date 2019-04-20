Полицейские устроили драку в московском баре

Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы. Ранее сообщалось, что на улице Борисовские Пруды произошла драка между отдыхавшими полицейскими. Инцидент произошел в кафе в районе Братеево. По предварительным данным, один из посетителей кафе сделал замечание шумным соседям, затем конфликт перерос в драку. Кадры драки, которую зафиксировали камеры наблюдения, опубликовал канал "360".

Скорее всего, драчунов привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, пообещали в столичном главке МВД. Получат взыскание и их руководители.