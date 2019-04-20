Порошенко занялся хайпом, Зеленский признал керченскую провокацию

Обещание вернуть Крым Петра Порошенко в время теледебатов в "Олимпийском" вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал хайпом и театральным приемом слова. Такая риторика используется не в первый раз, добавил Бобков, но все здравомыслящие люди понимают, что Крым — это неотъемлемая часть России. В его развитие за последние пять лет вложены огромные средства, передает РИА Новости.

В то же время депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал факт провокации в отношении России, говоря об инциденте в Керченском проливе.

Дебаты кандидатов в президенты Украины состоялись на стадионе "Олимпийский" в Киеве в пятницу вечером​​​. Зеленский спросил, как можно было посылать моряков на верную смерть.

По его словам, Порошенко еще предстоит ответить за все творимые бесчинства.

В ноябре три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу России. Корабли не подчинялись требованиям российских пограничников. Береговая охрана задержала корабли. На борту которых находились 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ. Возбуждено уголовное дело.