Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что Литва, заявляя, что Эстонии надо осторожно подходить к диалогу с Россией, ведет себя как старший по дому. Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса о встрече президента РФ Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд.

Назвав Литву "старшим по дому", в обязанности которого входит слежка за жильцами, российский сенатор отметил, что глава МИД Литвы аргументировал свою позицию опасностью раскола единства стран Балтии.

"Видимо, тот, кто возложил на Литву такие функции, всерьез опасается, что здание балтийской русофобии может дать трещину", — написал Клинцевич в субботу, 20 апреля, в своем Facebook.

Он согласился с тем, что единство стран Балтии – их большое завоевание, которым следует дорожить, но указал, что это единство должно строиться на здоровой основе.

Встреча президентов России и Эстонии состоялась 18 апреля в Москве. Владимир Путин принял Керсти Кальюлайд в Кремле.