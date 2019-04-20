Противостояние в Париже: в ход пошли самокаты

В Париже в субботу не прекращаются столкновения участников акции "желтых жилетов" и полиции. Пытаясь спровоцировать стражей порядка, манифестанты бросают в них камни и самокаты. "Уличные бои" идут в в 800 метрах от площади Бастилии.

В XI округе Парижа толпа подожгла мусорные баки и автомобиль, пишет РИА Новости. Полицейские разогнали "жилетов" при помощи слезоточивого газа.

В столице Франции задержаны 126 человек, а министр внутренних дел Кристоф Кастанер вызван на доклад к президенту Эммануэлю Макрону.

Акции протестов проходят уже 23 неделю подряд.