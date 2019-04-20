Москвич открыл огонь по надоевшим детям

Пьяный москвич устал слушать крики детей под окнами квартиры и открыл по детям огонь из травматического пистолета, сообщает "Интерфакс". Инцидент произошел на северо-востоке столицы. Стрелок задержан нарядом полицейских, дети не пострадали.