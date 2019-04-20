Вместо России США ударили по Европе

Антироссийские санкции – миф, они работают против стран, которые их ввели, сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в 2014 году из-за событий на Украине, передает ТАСС.

В муниципалитетах Австрии это подтверждают. Экс-вице мэр города Линц Детлеф Виммер на форуме рассказал, что санкции нанесли им вред в размере 100 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

По итогам ЯМЭФ было заключено более 100 соглашений на сумму 215 миллиардов рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам форума.

V Ялтинский международный экономический форум проходит 17-20 апреля. Его главная тема — "Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность".