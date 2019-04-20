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20 апреля 201916:26

"Миротворец" назвал Зеленскую информатором боевиков

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований".

Причиной стала публикация Зеленской в соцсети. 20 апреля Елена Зеленская эту свою страницу удалила, пишет РИА Новости.

Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО "Студия Квартал – 95", а также нескольких фирм, зарегистрированных за пределами Украины. На днях Зеленский сообщил, что покидает студию "Квартал-95" и прекращает предпринимательскую деятельность.

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