"Миротворец" назвал Зеленскую информатором боевиков

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" как "информатор боевиков незаконных вооруженных формирований".

Причиной стала публикация Зеленской в соцсети. 20 апреля Елена Зеленская эту свою страницу удалила, пишет РИА Новости.

Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО "Студия Квартал – 95", а также нескольких фирм, зарегистрированных за пределами Украины. На днях Зеленский сообщил, что покидает студию "Квартал-95" и прекращает предпринимательскую деятельность.