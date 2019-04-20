Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем

Российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в финал проходящего в Монако турнира серии "Мастерс". В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.

Обыграв накануне первую ракетку мира Новака Джоковича, Медведев не смог победить другого серба. Борьба была только в первой партии, которая завершилась со счетом 7:5 в пользу Лайовича. При этом Медведев вел 5:1. Во втором сете Даниилу не хватило сил, и он уступил 1:6. При этом выход Медведева в полуфинал столь представительного турнира стал лучшим результатом в карьере российского теннисиста.

Лайович вышел в полуфинал турнира, чей призовой фонд составляет 5,6 миллионов евро. Его соперник определится в матче Рафаэль Надаль (Испания) — Фабио Фониньи (Италия)