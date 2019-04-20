Расстрел подростков в Москве: подробности

Нетрезвый москвич, который открыл огонь по детям из окна собственной квартиры на северо-западе города, ранил двоих подростков. Они доставлены в больницу.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции, мужчина стрелял, предположительно, из пневматического оружия. Там же уточнили, что инцидент произошел на улице Расплетина. Мужчину задержал прибывший на место наряд полиции. По факту стрельбы проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина устал слушать крики детей под окнами своей квартиры и открыл по ним огонь из травматического пистолета.