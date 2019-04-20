Теннисистка Потапова вывела сборную России вперед в матче с итальянками

В Москве проходит матч плей-офф Мировой группы 2 Кубка Федерации между сборными России и Италии. Российская команда вышла вперед после победы Анастасии Потаповой над Мартиной Тревизан.

Анастасия Потапова и Мартина Тревизан открывали матч сборных России и Италии. Первая партия принесла успех итальянке 6:2. Но Анастасия взяла верх во второй партии 6:3, а затем и в третьей 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту.

Сборная России повела в счете. Следующими выйдут на корт Анастасия Павлюченкова и Жасмин Паолини.