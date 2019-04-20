В Москве за 5 лет обновят парк трамваев

К 2024 году в Москве полностью обновят подвижной состав трамваев и отремонтируют трамвайные пути. Об этом Сергей Собянин сообщил на ежегодном столичном параде трамваев. Праздник приурочен к 120-летию запуска в Москве первого электрического трамвая.

В последние годы было много сомнений, нужен вообще или не нужен трамвай — шумный и не всегда комфортный, отметил Собянин. Но сегодня можно сказать, что трамвай переживает второе рождение. Собянин отметил, что в парк Мосгортранса поступают новые трамваи, реконструируются трамвайные пути. По его подсчетам, в течение пяти лет все трамвайные пути в Москве отремонтируют, и они будут менее шумными, чем раньше. А старые трамваи можно будет увидеть только на ретропараде городского транспорта.

"Уверен, что москвичи по-прежнему будут любить трамваи и с каждым годом все больше и больше пассажиров будут пользоваться именно трамваями, которые с каждым годом будут становиться все более комфортными", — считает Сергей Собянин.

Мэр Москвы поблагодарил сотрудников Мосгортранса за их труд и отметил, что развитие трамвайной инфраструктуры продолжится.

Ставший традиционным парад трамваев проходит в Москве с 2014 года. На этот раз он стартовал от трамвайного депо имени П. Л. Апакова на Шаболовке — старейшего предприятия городского электрического транспорта столицы, которое в этом году отмечает 110-летие.

Колонна из 19 ретро- и современных вагонов проследовала от Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. Финальной точкой маршрута стал Чистопрудный бульвар. Традиционно парадную колонну возглавил трамвайный поезд, состоящий из моторного вагона Ф ("Фонарный") и прицепного вагона Н ("Нюрнбергский"). Эти модели 1908 и 1909 годов выпуска сохранились в единственном экземпляре в мире. На Чистопрудном бульваре место во главе колонны заняла конка — уникальный вагон 1884 года, запряженный четверкой лошадей.