Ребенок пострадал в аварии с переворотом на трассе в Коми. Видео

Трехлетний ребенок получил травмы в результате столкновения двух автомобилей на трассе неподалеку от Ухты в Коми, произошедшего вечером в пятницу, 19 апреля. Момент аварии попал в объектив регистратора очевидца.

Как сообщают СМИ, водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, после чего вылетел в кювет и перевернулся.

В результате ДТП пострадал маленький пассажир "семерки" – у него была диагностирована трава головы и ушибы.