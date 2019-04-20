Ушла из жизни Галина Кмит

Ушла из жизни советский и российский фотограф, заслуженный деятель искусств РФ Галина Кмит. Она умерла на 88-м году жизни. Об этом со ссылкой на внучку Кмит Асю Дубровскую написал фотограф Геннадий Авраменко в своем Facebook.

Галина Кмит родилась в 1921 году в Одессе. Она была членом Союза кинематографистов и журналистов России. Кроме того, Кмит входила в состав Российско-итальянской научно-исследовательской академии Феррони, в также являлась членом-корреспондентом Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Кмит снимала многих известных людей, в числе которых были режиссеры Татьяна Лиознова, Станислав Говорухин и Никита Михалков, актеры Вячеслав Тихонов, Александр Збруев и Олег Табаков, а также экс-мэр Москвы Юрий Лужков.