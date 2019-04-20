Проекты 22350 и 20385: новейшие корабли испытают в Балтийском море

ВМФ России в воскресенье начнет ходовые испытания двух новейших кораблей - фрегата "Адмирал Касатонов" и корвета "Гремящий" — в Балтийском море.

"Фрегат проекта 22350 и корвет проекта 20385 выйдут в море от причалов предприятия "Северная верфь"", — сообщил "Интерфаксу" представитель департамента информации Минобороны РФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Готовность экипажей и кораблей к походу накануне проверила специальная рабочая группа Главного командования ВМФ, руководства "Северной верфи" и Объединенной судостроительной корпорации.

"Адмирал Касатонов" и "Гремящий" построены по технологии уменьшенной радиолокационной заметности. Фрегаты этой серии предназначены для борьбы с надводными и подводными силами противника и авиации. Корветы типа "Гремящий" вооружены ракетами "Калибр".