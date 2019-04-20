Посторонний запах на Новодевичьем кладбище: это не газ

Информация об утечке газа на Новодевичьем кладбище не подтвердилась, сообщили в "Мосгазе". Ранее в СМИ появилась информация о хлопке газа на газопроводе в районе Новодевичьего монастыря. Выехавшие по заявке специалисты газовой службы утечки не обнаружили. Газоснабжающее оборудование работает в штатном режиме, утверждают в компании.

Еще одно появившееся ранее сообщение об инциденте вблизи от Новодевичьего кладбища подтвердилось. Речь шла о коротком замыкании на кабельном коллекторе в Новодевичьем проезде. Сообщается, что никто не пострадал.