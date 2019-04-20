Пожар в Нотр-Дам-де-Пари: Владимирская икона "жива"

Владимирская икона, находящаяся в соборе Парижского богоматери, цела, подтвердил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове. Жива и даже не повреждена, добавил представитель Русской православной церкви при Совете Европе, настоятель храма Всех Святых в Страсбурге игумен Филипп (Рябых)

Икону подарил собору в 2007 году патриарх Алексий II. В Нотр-Даме она была представлена для молитвы и поклонения.

Православные верующие очень переживали за судьбу храма и его святынь. Но древние стены устояли, основные святыни были спасены, включая терновый венец Спасителя.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской богоматери произошел вечером 15 апреля. Однако структура Нотр-Дама и главные произведения искусства уцелели. Президент России Владимир Путин выразил сочувствие президенту Франции Эммануэлю Макрону и предложил лучших реставраторов.

Многие компании и международные организации пожертвовали деньги на восстановление храма, передает РИА Новости.