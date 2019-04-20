Приняла огонь на себя: девушка погибла, спасая раненых от украинских солдат

Младший сержант самопровозглашенной Донецкой народной республики, санинструктор, 23-летняя Лилия Эгалегердиева погибла, пытаясь спасти жизни раненых ополченцев.

Как сообщается на официальном сайте ДНР, в минувшую пятницу, 19 апреля, на территорию республики попытались проникнуть две диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков, в каждую из которых входило по 10-12 человек. Они передвигались в окрестностях поселка Октябрь, где и были обнаружены наблюдателями ополченцев.

Завязался бой. Часть "горе-диверсантов" попала на минное поле, где несколько человек подорвались на минах. Потери с украинской стороны составили четыре человека убитыми и пятеро ранеными, проинформировали в ДНР.

Однако в бою погибли и трое представителей ополченцев: командир роты Пшеничный, младший сержант Жильцов и санинструктор, младший сержант Эгалегердиева. Девушка решила вступить в бой, когда увидела, что противник приближается к их позициям. Она обстреляла украинских диверсантов из автомата, приняв огонь на себя, и таким образом не дала им обойти позицию с фланга. Однако украинские военнослужащие нанесли по позициям ополченцев массированный огневой удар, в результате которого трое представителей ДНР погибли.

В руководстве республики эту вылазку украинских силовиков расценили как попытку дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения перед вторым туром президентских выборов на Украине, а также отметили, что она была предпринята во время так называемого "пасхального" перемирия, которое объявил президент Петр Порошенко.