Лондонская полиция задержала 718 "экологов"

Лондонская полиция начала разгон участников акции экологов в центре столицы Великобритании. С 15 апреля активисты заблокировали движение на мосту Ватерлоо, Оксфорд-Серкус и рядом с британским парламентом. Экологи из Extinction Rebellion требуют от властей снизить выборы углекислого газа до нуля и уделить пристальное внимание проблеме изменения климата.

С начала протестов полиция задержала 718 участников протестов. В настоящее время усиленные отряды правоохранителей пытается освободить от мост Ватерлоо и перекресток Оксфорд-Серкус. Около 30 задержанным обвинили в неповиновении полиции.