Стрельба в Москве: подросткам попали в голову и колено

Подростки, по которым стрелял из окна своей квартиры пьяный москвич, получили ранения. Ранее сообщалось, что нетрезвый житель столицы, устав от шумных подростков, открыл огонь из окна своей квартиры на юго-западе Москвы. Инцидент произошел утром в субботу на улице Расплетина. В результате стрельбы из травматического пистолета одному подростку пуля попала в голову, второму – в ногу. Оба находятся в больнице, стрелок задержан.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Расследование дела передано в Следственный комитет.