МЧС опубликовало видео вертолетной эвакуации пострадавших при пожаре в Нижнекамске

В субботу спецборт МЧС России доставил в казанский ожоговый центр пострадавших во время пожара в Нижнекамске, об этом 20 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Вертолет Ми-8 транспортировал четырех человек из числа 17 травмированных в результате пожара, произошедшего в минувшую пятницу, 19 апреля, во время проведения ремонтных работ в промзоне ПАО "Нижнекамскнефтехим". По данным спасателей, все они получили ожоги различной степени тяжести.

Как отметили в МЧС, состояние пострадавших, транспортированных в Казань, оценивается как тяжелое, но стабильное.

Следственный комитет Российской Федерации уже возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", правоохранители изучают обстоятельства ЧП.