Путь Порошенко: от Майдана до майданчика

Недавно из Киева пришло сообщение о том, что Петр Порошенко созвонился с госсекретарем США Майком Помпео, — отчитывался о положении дел внутри вверенной ему страны. В частности, как передает ТАСС, речь зашла о возможных угрозах от ренационализации "ПриватБанка", то есть о Коломойском.

А еще Порошенко пожаловался заокеанскому чиновнику на Зеленского — за то, что тот использовал термин "повстанцы ДНР и ЛНР", говоря о тех, кого сам Порошенко называет "российскими оккупантами", на чем строились и многие другие предвыборные выступления президента Украины.

Еще ведь он обвинял Зеленского в страхе перед Рамзаном Кадыровым. И вот наблюдавший за всем этим сам глава Чечни через свой Тelegram-канал посоветовал Порошенко не перекладывать свои личные страхи на оппонента, а еще вспомнить о клятвах в любви и верности к России, которые Порошенко давал до своего президентства.

Поделиться своими оценками действа в Киеве "Вести в субботу" попросили и тех наших коллег, кто в свое время были собственными корреспондентами "Вестей" в Киеве. Мы их мнению доверяем. Вы их всех знаете. Пусть сегодня они и работают в других точках, они внимательно следят за происходящим на Украине.

"Что лично меня встревожило? Я почти или совсем не услышал никаких цифр. Мне кажется, в стране, которая находится в таком сложном кризисе — экономическом и политическом — люди как раз заждались каких-то конкретных решений. Цифр нет, а значит, нет и готовых решений", — считает Валентин Богданов.

"Самое важное, что прозвучало, — это, естественно, ЛНР и ДНР. Впервые они не террористические организации какие-то. И, конечно же, "повстанцы". Это, наверное, самое важное и самое мощное со смысловой точки зрения", — сказал Евгений Попов.

"В какой-то момент мне показалось, что Зеленскому удалось переиграть Порошенко в той части, что он заставил его действовать по своим правилам. Во-первых, вытащил его на стадион, во-вторых, превратил эти самые дебаты в шоу. Но потом я все-таки понял, что на самом деле Порошенко тоже был заинтересован исключительно в шоу", – подчеркнул Александр Балицкий.

В случае с Порошенко, наверное, все понятно, считает Александр Балицкий. "Мы 5 лет уже видим, как работает украинская власть. От Зеленского, наверное, люди хотели что-то подобное услышать. А оказалось, что и нет. Этот экранный Голобородько, этот президент из сериала "Слуга народа", он точно так же, как и его герой, нуждается в услугах суфлера", — сказал Балицкий.

"Я был на стадионе "Олимпийский" в 2012 году, там проводился финал чемпионата Европы по футболу. Для тогдашней украинской власти, президентом был Янукович, это было очень важное событие. И вот сегодня эти два кандидата постмайданной Украины собираются на этом стадионе. А при этом мы прекрасно понимаем, что за эти 5 лет, которые у власти находится Порошенко, ничего в стране подобного не было ни построено, ни возведено, ни реконструировано", — отметил Валентин Богданов.

"На стадионе, наверное, Зеленский победил, но после он не пришел на вторые дебаты, согласованные ЦИКом. И проиграл уж точно по итогам вечера, потому что надо было все-таки до конца этот день завершить и не давать Порошенко площадку для того, чтобы он отбил всю критику, которая прозвучала в его адрес," — уверен Евгений Попов.

"Украинские комментаторы, когда комментируют футбол по-украински, называют штрафную площадку "штрафной майданчик". В общем, политическая история президентства Петра Порошенко — это такая история от Майдана до майданчика", — уверен Богданов.