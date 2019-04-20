Белоруссия потребует от России компенсацию за нефть

Белорусский концерн "Белнефтехим" намерен требовать с российской компании "Транснефть" компенсацию за поставку некачественной нефти.

Как заявил в субботу председатель концерна Андрей Рыбаков, белорусская сторона будет обсуждать с "Транснефтью" эти вопросы на предстоящем совещании. "Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", — сказал Рыбаков, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, первыми некачественное сырье получили на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Был сделан ряд анализов нефти, и отдельные пробы показали 100-кратное превышение содержания опасных соединений, которые способны привести к поломке дорогостоящего оборудования. Если же такие поломки произойдут, ремонт может затянуться на полгода и дольше, отметил Рыбаков.

Он сообщил, что в настоящее время некачественная нефть "выведена из процесса переработки".

Говоря о сумме компенсаций, глава "Белнефтехима" заявил о минимум десятках миллионов долларов. По его словам, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов.

О резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба", белорусский концерн заявил 19 апреля.