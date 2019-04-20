Вода, газ, пули: "желтые жилеты" разгоняют и задерживают

Полиция разгоняет участников акции протестов в Париже при помощи водометов. Столкновения происходят на площади Республики, пишет "Интерфакс". В субботу в Париже полицейским пришлось использовать слезоточивый газ и резиновые пули. Задержаны 189 человек.

В двадцать третий раз во Франции на улицы вышли 9,6 тысяч человек. С середины ноября 2018 года манифестанты не пропустили ни одной субботы.

"Желтые жилеты" требуют от правительства Эммануэля Макрона решить материальные проблемы рядовых граждан.