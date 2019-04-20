Кирилл Панченко принес "Динамо" победу над "Крыльями Советов"

Программу 24 тура продолжил матч в Химках где "Динамо" принимало самарские "Крылья Советов". Динамовцы выиграли со счетом 1:0.

Судьбу матча решил гол Кирилла Панченко, вышедшего на замену во втором тамйе. На 70 минуте Панченко получил мяч от Артура Юсупова и нанес сильный удар. Мяч после рикошета от Мирала Самарджича отлетел в ворота Сергея Рыжикова.

Попытки волжан уйти от поражения успеха н имели. "Динамо" прервало безвыигрышную серию из пяти матчей и, набрав 28 очков, переместилось на 11 место. У "Крыльев Советов" 27 очков и 12 позиция в таблице.