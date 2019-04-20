Бабиш не собирается в отставку из-за "Гнезда аиста"

Премьер Чехии Андрей Бабиш не собирается уходить в отставку, даже если в отношении него будет вынесен приговор.

В среду чешская прокуратура завершила трехлетнее расследование, касающееся фирмы "Гнездо аиста", принадлежащей Бабишу. В 2008 году фирма получила незаконную субсидию от ЕС в размере 2 миллионов евро. Чтобы получить субсидию для малого и среднего бизнеса, Бабиш вывел фирму из состава своего концерна Agrofert, а потом вернул обратно.

Бабиш все обвинения отрицает. По его словам, процесс политический, и ему очень не нравится, что в уголовном деле фигурируют его жена и дети.

В 2018 году Бабиша лишили депутатской неприкосновенности. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Лидеры оппозиции считают, что Бабиш переменами в минюсте пытается решить дело в свою пользу: в четверг неожиданно в отставку подал глава минюста республики Ян Кнежинек. На его место назначена 71-летняя Мария Бенешова, передает РИА Новости.