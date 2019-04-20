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20 апреля 201921:40 Леонид Муравьев

В Нижний Новгород приходят европейские технологии

Global Look Press

В Нижнем Новгороде наработки в области создания комфортной городской среды и переработки мусора передают российским коллегам спецы из Франции, Испании и Голландии.

Ориентироваться на улицах города Илье Лебедеву — инвалиду по зрению — помогает мобильный телефон. Специальные приложения делают его незаменимым помощником. Смартфон подсказывает дорогу, распознает купюры в магазине и безошибочно определяет предметы — стоит только камеру навести.

"Мы делаем приложение, которое позволяло бы найти остановку, а с помощью нейронных сетей определялся бы нужный тебе автобус", — рассказал Лебедев.

Такие, казалось бы, фантастические, но на самом деле вполне осуществимые идеи в центре внимания Global City Hackathon — первого в России форума, где разрабатываются цифровые сервисы для решения актуальных городских задач.

В форуме участвуют более 150 человек самых разных профессий, но в основном это программисты, причем местные. Они не понаслышке знают проблемы Нижнего Новгорода и готовы их решать с помощью новейших технологий.

Француз Седрик Гриньяр в Нижнем Новгороде впервые, но отмечает, что местных жителей здесь волнует то же самое, что и во многих других городах. Например, парковки.

"Мы в Лионе создали мобильное приложение, куда внесли все возможные места для частной парковки, и каждый пользователь в режиме реального времени видит свободное место и даже может его забронировать", — пояснил Седрик Гриньяр, директор по инновациям и развитию нового бизнеса, вице-президент Smart City.

Проверил Седрик и мусорные баки. Своевременный вывоз бытовых отходов — головная боль многих крупных городов. В его родном Лионе с этой задачей справились программисты. "Возможность видеть скорость наполнения мусорных баков позволяет оптимизировать сбор и вывоз мусора", — сказал Седрик.

Идей для решения городских проблем на форуме Global City Hackathon много. Выберут самые эффективные из них и будут внедрять в жизнь. Недаром в Нижний Новгород приехали инвесторы из числа тех, кто присматривается к инновациям.

"Нижний Новгород — один из крупнейших центров нашей страны. И, к сожалению, долгие годы не получал такого бурного и динамичного, а главное высокотехнологичного развития, которого от города ожидали. У нас есть планы, как помочь городу и Нижегородской области в этом развитии", — заявил председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов.

Проектов по развитию комфортной городской среды много. Так, например, власти региона намерены превратить берег Оки в самую протяженную и обустроенную набережную в России.

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