РГБ впервые представила публике Библию Гутенберга
Знаковое культурно-историческое событие в Москве. Российская государственная библиотека впервые представила широкой публике уникальную книгу — Библию, изданную Иоганном Гутенбергом в 1455 году. Она была вывезена из Германии в Советский Союз во время Великой Отечественной и теперь оценивается в миллионы долларов, но историки ее называют и вовсе бесценной. Выставка продлится всего лишь два месяца, так что успевайте. Почему ее стоит увидеть?
О существовании этой книги, конечно, слышали многие любители истории, да и просто образованные люди. Но вот видеть своими глазами могли лишь единицы, в основном хранители библиотеки. Теперь фолиант, с которого начинается история книгопечатания в Европе, — главный экспонат уникальной выставки.
"Здесь миниатюры, роскошный инициал, который на золотом фоне. Есть маленький инициал. Хорошо видны те линейки, которые проводили, чтобы печатная книга выглядела как рукопись. Мы хотим, чтобы был такой разворот, который показывает сразу всю красоту", — рассказала Наталья Самойленко, заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки.
Это действительно одна из самых нарядных и украшенных Библий Гутенберга. Единственный российский и один из четырех мировых экземпляров, напечатанных на пергаменте. Книга, про которую можно смело говорить, что она бесценна. Поэтому и спрятан экспонат за толстым стеклом, под сигнализацией, а рядом постоянно дежурит охранник.
"Печатали до этого, но печатали с гравюры, с доски. А это возможно сделать несколько раз, но каждый раз надо новую страницу вырезать. А это набранный лист. Его можно разобрать, заменить какие-то неточности, сделать исправления и напечатать снова. Это более быстрая техника. То есть он придумал набор литерами. Далее он придумал сплав. То есть надо было создать такой состав металла, который бы заполнил всю форму, чтобы учесть все нюансы этих буковок, чтобы все они отобразились на листе", — пояснила Джамиля Рамазанова, заведующая отделом редких книг Музея книги Российской государственной библиотеки.
42-строчная Библия уникальна еще и своим специальным шрифтом: стараясь приблизиться к рукописной практике, Иоганн Гутенберг варьировал рисунок одной и той же буквы. В итоге шрифт для Библии состоит примерно из 300 различных знаков вместо привычных 60-70. Придумал немецкий книгопечатник и краску, которая бы сочеталась и хорошо отображалась на листе, а главное — быстро сохла.
"Книгопечатание Гуттенберга — это революция, наверное, еще большая, чем изобретение Интернета. Это то, что дало фантастический толчок распространению знания. Появилась эта книга в середине XV века, и уже об открытии Америки узнали из напечатанных книг и газет. Представляете, какой рывок совершило человечество буквально за несколько десятилетий! Знание становится массовым именно с этой книги", — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Когда на заре советской власти правительство продало находившийся в Ленинграде один экземпляр такой Библии, родился слух, что на вырученные деньги построили ДнепроГЭС. Из сохранившихся в мире 180 Библий две хранятся в России с момента окончания Великой Отечественной, но до 1994 года эта информация была под грифом "совершенно секретно".
"19 ящиков с уникальными экземплярами из коллекции немецкого Музея книги и шрифты оказались в нашей библиотеке 10 октября 1945 года. Не секрет, что после победы в Берлине работали несколько экспедиций, посвященных научным и культурным ценностям. Из замка Фрауэнштайн три грузовика были вывезены. Эти ящики попали в Москву. В одном из них находилась бесценная Библия Гутенберга", — рассказал Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной библиотеки.
Библия Иоганна Гутенберга — самый известный, но не единственный экспонат: на выставке собраны и другие антикварные книги, например, "Апокалипсис" Альбрехта Дюрера, учебники латинского языка, так называемые донаты, тексты молитв, первый печатный Коран на латыни и даже листовки, рассказывающие, как отличить поддельные монеты от настоящих.
Вместе с Библией посетителям выставки представят и инкунабулы. Так называют книги, изданные до 1500 года. Это работы как последователей, так и конкурентов Гутенберга. Инкунабула не должна надолго покидать хранилище, ведь свет и влажность губительно действуют на страницы, отпечатанные почти 6 веков назад.
Библия Гутенберга фактически стала точкой отсчета нового времени. Его изобретения применялись почти 400 лет. Только XIX в веке ручной типографический станок был заменен печатными машинами, а в ХХ появились современные технологии печати. Впрочем, в веке XXI книги все чаще заменяют Интернет и цифровые издания. Вот и российский экземпляр Библии Гутенберга уже оцифрован и доступен в Национальной электронной библиотеке.
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