14-летний мальчик попытался спасти 8-летнего: утонули оба

В искусственном водоеме в Омске четверо детей провалились под лед, сообщает ГУ МЧС РФ по Омской области​​​.

Девочка выбралась сама, одного мальчика вытащил очевидец. 14-летний подросток попытался спасти 8-летнего мальчика, но они оба утонули. Тела нашли водолазы.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Прокуратура Омска организовала проверку: кто владелец земельного участка, почему котлован не был огорожен, и взяла под контроль ход расследования уголовного дела.