Прицельный огонь: украинский снайпер атаковал журналистов ВГТРК

В районе донбасского Спартака журналистов ВГТРК, готовившихся к съемкам, атаковал украинский снайпер. Солдат ВСУ открыл по ним прицельный огонь, но не попал.

Прикрывали стрелка гранатометчики. Пострадавших нет, передает РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР. Там отметили, что украинские военные все чаще нападают на штатских.

Война в Донбассе идет с 2014 года, за это время, согласно подсчетам ООН, погибли порядка 13 тысяч человек.