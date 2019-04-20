Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Secretary Pompeo called both candidates tonight to underscore 🇺🇸 support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity & reiterated our commitment to working with whomever the Ukrainian people choose to ensure the success of a secure, prosperous, democratic, & free 🇺🇦. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 20 апреля 2019 г.

Помпео заявил, что США поддержат того, кто выберет украинский народ, и подчеркнул поддержку суверенитета и национальной целостности Украины.

Ранее о разговоре с Помпео сообщала пресс-служба Порошенко.

В то же время Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", утвердив таким образом План мероприятий по реализации курса страны на приобретение членства в ЕС и НАТО, передает ТАСС.