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20 апреля 201920:13

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

EPA

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Помпео заявил, что США поддержат того, кто выберет украинский народ, и подчеркнул поддержку суверенитета и национальной целостности Украины.

Ранее о разговоре с Помпео сообщала пресс-служба Порошенко.

В то же время Порошенко подписал указ "Вопросы европейской и евроатлантической интеграции", утвердив таким образом План мероприятий по реализации курса страны на приобретение членства в ЕС и НАТО, передает ТАСС.

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