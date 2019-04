Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Госсекретарь США Майкл Помпео побеседовал в пятницу с украинскими кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, написал твит спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Secretary Pompeo called both candidates tonight to underscore 🇺🇸 support for Ukraine’s sovereignty & territorial integrity & reiterated our commitment to working with whomever the Ukrainian people choose to ensure the success of a secure, prosperous, democratic, & free 🇺🇦.