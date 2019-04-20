Возобновились бои за аэропорт Триполи

Около международного аэропорта ливийской столицы Триполи, который не функционирует уже несколько лет, в субботу, 20 апреля, вспыхнули ожесточенные вооруженные столкновения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на африканские СМИ, бои ведут формирования правительства национального согласия Ливии, которое возглавляет Фаиз Сарадж, и наступающие силы командующего Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. С обеих сторон применяются артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы. Осуществляются вылеты боевой авиации. Известно о погибших и раненых, но точное их количество пока не называется.

Операция, начатая войсками Саражда, получила название "Вулкан гнева". В ее штабе днем в субботу заявили, что перешли в контратаку и теснят противника по всем направлениям. Однако в Ливийской национальной армии утверждают, что продолжают наступление на Триполи и стягивают в район боев подкрепления.

Аэропорт Триполи уже несколько раз переходил под контроль обеих враждующих сторон, до последнего времени его контролировали отряды правительства национального согласия. Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля.

По данным ливийского отделения Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений уже погибли более 220 человек, ранения получили около 1000, порядка 20 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.